„OÖ-Krone“: Welche Bücher sollte man momentan lesen, wenn man sich geistig „wegbeamen“ möchte - und welche, wenn man sich so richtig reinfallen lassen möchte in den Weltuntergang?

Alex Stelzer: Man kann jetzt natürlich anfangen, „Die Pest“ zu lesen von Camus, und, die mildere Variante, Saramago, „Die Stadt der Blinden“. Wenn man ein bisschen wissen will, wie die Worst-case-Szenarien sein könnten, sollte man diese beiden Bücher zur Hand nehmen. Aber was der Trend jetzt zeigt, wie heute (Samstag), wo am Vormittag wirklich viel los war - ich wünschte mir jeden Tag so einen Tag für den Buchhandel: Es zeigt sich halt, die Leute nehmen ganz viele Krimis und versuchen sich abzulenken.