Noch vor der verhängten Ausgangssperre aufgrund des Coronavirus in Tirol gehörten sie wohl zu den letzten Wintersportlern, die hierzulande ihren Spaß hatten. Doch die Rodelgaudi von drei deutschen Urlaubern endete am Samstag nach Unfällen in Niederthai und Sölden teils mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.