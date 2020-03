„Öffnen Sie ihr Fenster, spielen Sie mit, egal was, und hören Sie zu!“ Die Einladung kursierte zwei Tage durch Facebook. Gestern um 18 Uhr war es soweit: „Musizieren auf Balkonien“, das in Italien in der Corona-Krise begonnen hatte, wurde im Erstversuch in OÖ gestartet. In Linz beteiligten sich vereinzelt Laien und Profis, darunter viele Musiker des Bruckner Orchesters Linz: „Wir sehen uns derzeit nicht, aber nun hören wir uns“, sagt Norbert Trawöger vom Orchester, und: „Wir ,ge-hören‘ zusammen!“ In der Aktion stecke viel Solidarität.