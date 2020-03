Israels Staatspräsident Reuven Rivlin will Oppositionsführer Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragen. Dies bestätigte Rivlins Sprecher am Sonntag. Die rechtskonservative Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu landete zwar bei der Parlamentswahl am 2. März auf Platz eins, der frühere Militärchef Gantz vom Zentrums-Bündnis Blau-Weiß bekam aber mehr Empfehlungen der im Parlament vertretenen Parteien für die Regierungsbildung.