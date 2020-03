Krisenstab erörtert US-Griff nach Impf-Firma

Die Ressorts der Bundesregierung stehen hierzu im engen Austausch miteinander, teilte eine Sprecherin des deutschen Wirtschaftsministeriums mit. „Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert, dass Impf- und Wirkstoffe gegen das neuartige Coronavirus auch in Deutschland und in Europa entwickelt werden.“ Diesbezüglich sei die Regierung in Berlin in intensivem Austausch mit der Firma CureVac, hieß es. Der versuchte Griff der US-Regierung nach der Firma wird nach Angaben von Innenministers Horst Seehofer Thema im Krisenstab der deutschen Regierung.