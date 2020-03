Der Nationalrat tritt kommende Woche zu zwei Plenartagen zusammen, es wird aber möglicherweise weder eine Budgetrede noch eine Budgetdebatte stattfinden. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte am Sonntag zunächst den Ausfall der Rede bekannt gegeben, das wurde allerdings am Nachmittag revidiert. Die endgültige Entscheidung darüber werde erst in der Präsidialsitzung am Dienstag fallen, hieß es.