Einen grausigen Fund machte ein Aufsichtsjäger am Sonntagvormittag in Außerfragant in der Gemeinde Obervellach: Gleich neben der Mölltal Straße fand er einen 1,5 Meter langen Königspython, der offenbar mit einem Kabel erdrosselt worden war. Nach dem Tierquäler wird nun gesucht! Zeugen können sich telefonisch unter 059133 2232 bei der PI Obervellach melden!