Neben dem Haupt- oder Nebenwohnsitz ist in beiden Fällen auch der gewöhnliche Aufenthalt in Tirol vonnöten. Die erforderlichen Tätigkeiten betreffen wiederum jene „zur Aufrechterhaltung von kritischer Infrastruktur“ oder die der Versorgungssicherheit dienen, wie es in der Verordnung hieß. Dieselben Vorschriften gelte natürlich auch für ausländische Staatsbürger.