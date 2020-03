Gegen 10.16 Uhr schrillte der Alarm in der Justizanstalt Graz-Jakomini: Offenbar hatte ein Häftling seine Zelle in Brand gesteckt, Matratze und Bettlaken standen in Flammen. Das Feuer breitete sich so rasch aus, dass es auch auf den Insassen, einen 34 Jahre alten Kroaten, der wegen des Verdachts des Diebstahls in Untersuchungshaft sitzt, übergriff.