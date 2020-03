Ein kleiner Lichtblick in Zeiten der Coronavirus-Krise: Am Montag beginnt für rund 1400 Medizin-Studenten der dritte, abschließende Teil ihres Klinischen Praxisjahres (KPJ). Damit kommt Verstärkung für die Mediziner in den Spitälern, wie die Ärztekammer am Sonntag betont hat.