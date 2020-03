Der Minister berichtete von den steigenden Zahlen der registrierten Infizierten in Österreich: 206 am Mittwoch, 302 am Donnerstag, 428 am Freitag, 602 am Samstag und 800 am Sonntag. Zehn Personen würden derzeit intensivmedizinisch betreut, 98 seien im Spital. Der größte Teil, 85 Prozent, könne zu Hause gepflegt werden, so die gute Nachricht. „Gute Genesung all denen, die jetzt betroffen sind“, sagte Anschober.