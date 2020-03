Der Arzt hatte an den Morgensitzungen der Anästhesie teilgenommen, war in Operationssälen und nahm als Notarzt an Einsätzen teil. 18 Patienten, 53 Pflegekräfte, 33 Ärzte, drei Flugsanitäter und ein Pilot befinden sich als Verdachtsfälle in Isolation. Auch die Neonatologie (Frühchenstation) ist betroffen. Die Lebensgefährtin des Arztes arbeitete dort als Krankenschwester. Konkret geht es um vier Babys: Eines ist lungenkrank und auf Beatmung angewiesen, ein zweites Kind hatte indes Kontakt mit beiden Elternteilen.