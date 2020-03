„Tirol befindet sich aktuell in der schwierigsten Situation, die wir in der Nachkriegszeit je hatten“, eröffnet der Landeshauptmann. „Wir werden nun Maßnahmen ergreifen, um uns alle gegenseitig zu schützen. Damit sich dieses Virus nicht weiter ausbreitet und wir so rasch als möglich wieder so in dem Land leben können, wie wir unser Land lieben.“