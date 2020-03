Die meisten Fälle gibt es derzeit in Tirol (245), die wenigsten in Kärtnen (sechs). In Niederösterreich sind es 112, in Wien 108, in der Steiermark 83, in Oberösterreich 158, in Salzburg 39, im Burgenland zehn und in Vorarlberg 39 bestätigte Corona-Fälle. Damit setzt sich die Steigerung der letzten Tage so wie in allen Ländern Europas auch in Österreich fort. Am Mittwoch in dieser Woche waren es 206, am Donnerstag 302, am Freitag 428, am gestrigen Samstag 602 und heute eben 800 Erkrankte.