Wir stehen aktuell bei mehr als 220 Corona-Infizierten, die meisten in ganz Österreich. Tirol wurde als Risikoland eingestuft. Was bedeutet das für unser Land?

Das bedeutet für uns, unabhängig von der Einstufung als Risikogebiet, dass jeder einzelne die sozialen Kontakte deutlich reduzieren muss. Dass sich all jene Bürgerinnen und Bürger, die sich in der letzten Zeit in Risikogebieten aufgehalten haben, zu Hause in 14-tägige Heim-Quarantäne begeben sollen. Ich appelliere eindringlich, das auch wirklich zu tun.