Das Coronavirus dreht der Formel 1 immer mehr die Luft ab. In ganz Europa werden Sperrzonen eingerichtet und Massenveranstaltungen zur Vorbeugung verboten. Daher scheint - nach den Verschiebungen der Rennen in Australien, Bahrain und Vietnam - auch der Grand Prix der Niederlande am 3. Mai in Gefahr. In einem Statement der Veranstalter war zu lesen, dass man mit dem Motorsport-Weltverband FIA und der Formel-1-Führung rund um Rechteinhaber Liberty Media mit Chase Carey an der Spitze im Austausch über mögliche Konsequenzen stehen würde. Im Fall, dass man das Rennen nach hinten verlegen müsse, würden die bereits verkauften Karten ihre Gültigkeit behalten.