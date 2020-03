Alle beim Österreichischen Fußballverband haben sich in den vergangenen Monaten intensiv auf die Endrunde vorbereitet - alles wäre mit einem Schlag Makulatur.

Das ist in dieser Ausnahmesituation nebensächlich. Jetzt geht’s um jeden einzelnen Menschen und die Gesundheit der Bevölkerung. Ich habe absolutes Vertrauen in unsere Regierung, sie hat auf allen Ebenen schnell und konsequent gehandelt. Wichtig ist vor allem, dass wir jetzt ja nicht in Panik verfallen und jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt, dieses Virus wieder einzudämmen.