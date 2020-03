Nach langen Schlangen an den Kassen und teilweise leeren Regalen in den heimischen Supermärkten am Freitag aufgrund der Coronavirus-Sorgen hat sich die Lage am Samstag wieder deutlich beruhigt. „Der Ansturm auf die Lebensmittelmärkte hat sich spürbar reduziert“, bestätigte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Samstagabend. Auch von Spar hieß es, dass man am Samstag die Regale wieder gefüllt habe. Um die Versorgung auch in der kommenden Woche sicherstellen zu können, sollen Soldaten in den Lagern aushelfen.