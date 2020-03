„Stehen vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“

Kurz verwies in der „ZiB spezial“ auch darauf, dass in den Bundesländern Lazarette errichtet würden, sollte in den Spitälern nicht genügend Platz für Corona-Patienten sein. Angesichts dieser dramatischen Lage werde die Republik ab Montag auf Notbetrieb heruntergefahren, es werde nur einen Minimalbetrieb geben. Man müsse aber darauf achten, dass das System handlungsfähig bleibe, und man habe deshalb eine Vorlaufzeit eingeplant. „Wir stehen vor der größten Herausforderung in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg“, so Kurz weiter.