Und: „Wir haben gestern eine Betriebsversammlung gemacht. Wir haben die Abläufe so umgestellt, dass es zu möglichst wenigen Kontakten kommt.“ Zum Beispiel gehe niemand mehr zur Sekretärin hinein. Lieferscheine gibt es ab jetzt in der Werkstatt. „Wir haben den Mitarbeitern noch einmal die Hygienevorschriften nähergebracht.“ Derzeit werkeln diese an einer Bühne für die Salzburger Festspiele. „Es wäre furchtbar, sollten die Festspiele gar nicht stattfinden.“