Ein Ehepaar flaniert im Interspar Lehen an den Regalen vorbei. In denen reihen sich noch massig Waren. Nur an manchen Stellen klaffen Löcher: In sämtlichen Kartoffelkisten herrscht gähnende Leere. Wo sich sonst die Klopapierrollen stapeln, liegt einsam ein Packerl Recycling-Papier. Für das interessiert sich auch das Paar nicht. „Wir haben schon alles besorgt, was wir brauchen. Das ist kein Corona-Einkauf“, sagt der Mann und legt eine Flasche Rotwein in den Wagen. Es scheint, als kauften die meisten Menschen heute eher Genussmittel: Alkohol, Schokolade und Chips schichten sich in den Einkaufswägen der Salzburger.