Es ist zwar wirklich wahr, dass die Coronavirus-Fälle in Spanien heute dramatisch zunahmen (5945 an der Zahl), aber dass eine Mannschaft aus Wuhan in die Ursprungsstadt des Virus zurückkehren will, ist trotzdem überraschend. Allerdings passierte genau das in Cadiz, wo die chinesiche Mannschaft Wuhan Zall sich für die Saison vorbereitete.