In Australien wird noch Fußball gespielt. Und dort sahen die Fans diese unglaubliche Rettungstat von Curtis Good. Im Spiel Western Sydney Wanderers gegen Melbourne City konnte zuerst nach seinem haarsträubenden Fehler WSW-Stürmer Simon Cox alleine auf den Goalie zulaufen, Curtis Good kam aber und besserte seinen Fehler mit einer unglaublichen Monstergrätsche aus. Was für eine Rettung in der letzten Sekunde! Und Melbourne holte damit einen Punkt (1:1).