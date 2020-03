Depaoli schrieb: „Hallo Freunde, leider bin ich auch positiv auf COVID-19 getestet worden. Ich will euch aber versichern: Mir geht es gut. Dieses unsichtbare Monster greift uns wahllos an, aber wenn wir die richtigen Maßnahmen setzen und die gesundheitlichen Vorschriften einhalten, dann können wir auch dieses, unser größtes Match gewinnen und noch stärker zurückkehren, als wir zuvor waren. Ich sende eine Umarmung an jeden Infizierten und bedanke mich bei den Ärzten, die uns helfen. BLEIBT ZU HAUSE!“