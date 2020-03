Angesichts der rapiden Ausbreitung des neuen Coronavirus in Rumänien hat Staatspräsident Klaus Johannis am Samstag den Notstand ausgerufen. Dieser soll ab Montag gelten. Bis Samstagabend stieg die Zahl der nachweislich mit dem Erreger SARS-CoV-2 Infizierten auf 109 - um sieben Fälle mehr als noch am Samstagmorgen.