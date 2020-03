Hund in Hongkong mit Coronavirus getestet

Für kurzfristige Zweifel an dieser Einschätzung sorgte ein Hund in Hongkong, der bei routinemäßigen Tests leicht positiv auf Covid-19 getestet wurde. Hier geht man derzeit von einem Einzelfall aus, bei dem der Viruserreger zufällig in das Maul des Hundes gelangt ist. Die Fellnase ist übrigens gesund und zeigt keine Krankheitsanzeichen.