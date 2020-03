Im Uniklinikum seien nach der Eigenmeldung des Arztes alle Kontaktpersonen erhoben worden und gemeinsam mit den zuständigen Gesundheitsbehörden alle notwendigen Schritte durchgeführt worden, hieß es am Samstag seitens des Landes Salzburgs. Die Kontaktpersonen bzw. Verdachtsfälle warten zu Hause auf das Ergebnis der Tests bzw. wurden per Bescheid für 14 Tage in Quarantäne geschickt.