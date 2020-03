Im Dezember 2018 in Burkina Faso verschleppt

Minusma-Chef Mahamat Saleh Annadif erklärte dem Rundfunksender FM Mikado, die Kanadierin Edith Blais und ihr italienischer Freund Luca Tacchetto, beide zwischen 30 und 40 Jahre alt, seien im Dezember 2018 rund 360 Kilometer westlich von Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou von Unbekannten verschleppt und am Freitag nahe dem Ort Kidal in Mali entdeckt worden. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut.