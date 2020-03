Chartermaschinen bei der Landung leer

Noch etwas war anders: Alle Chartermaschinen kamen leer nach Tirol, weil keine Gäste mehr einreisen dürfen. Sie holen nur noch die letzten Urlauber ab. Der Charterverkehr kommt ab Montag praktisch zum Erliegen. Wie viele Linienflüge in der Folge gestrichen werden, wisse man noch nicht, sagt Dierich. Fix ist, dass es nun auch am Flughafen Innsbruck still wird. Fix ist, dass viel Geld verloren geht: Jede Landung weniger heißt 3000 bis 10.000 Euro weniger. Dierich ist überzeugt, dass die Folgen der Corona-Krise auch am Flughafen noch lange zu spüren sein werden.