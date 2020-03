Eine vorbildliche Klimaschutzoffensive geht jetzt in Niederösterreich an den Start: Denn das größte Bundesland soll mit Signalwirkung für ganz Österreich beinahe flächendeckend mit Fotovoltaikanlagen überzogen, die Stromproduktion verzehnfacht werden. Dabei müssen sich die Anlagen aber in die Landschaft einschmiegen.