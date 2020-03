Und all jene, die in diesen schweren Stunden unseres Landes anderen helfen und zur Seite stehen. Entschlossen. Unerschrocken. Manche auch unentgeltlich. Euch gebührt unser großer Dank. Ihr haltet Österreich - trotz aller Widrigkeiten - am Laufen. Ihr versorgt die Kranken und die Gesunden.