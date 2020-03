Gleich zwei Einbrüche mit mehreren tausend Euro Beute beschäftigen derzeit die Tiroler Polizei. So wurde nun bekannt, dass in Osttirol Gauner in dieser Woche Werkzeuge und Sportgeräte aus einer Garage entwendet haben. Aus einem Kellerabteil in Innsbruck stahlen Unbekannte hingegen vier teils hochwertige Fahrräder.