Die Auswirkungen dieser Krise sind noch unabsehbar. Wird in den Spitälern, wenn die Infektionen weiterhin so ansteigen, nicht letztlich die Situation eintreten, wo Ärzte entscheiden müssen, wer jetzt den Sauerstoff bekommt? Der 70-Jährige oder der 60-Jährige? Führt uns das an ethische Grenzen in der Medizin?

In der Lombardei sind solche Situationen bereits eingetreten. In Österreich wollen wir genau das vermeiden und um das zu vermeiden - ich muss es noch einmal wiederholen -, sind all diese drastischen Maßnahmen notwendig.