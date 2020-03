Weil ein Iraker (34) vor Eifersucht getobt haben soll, rief seine rumänische Lebensgefährtin (23) die Rettung an. Das brachte den 34-Jährigen so in Rage, dass er die Frau und die beiden ein und fünf Jahre alten Mädchen in der gemeinsamen Wohnung als Geisel nahm! Der Notruf wurde an die Polizei weitergeleitet.