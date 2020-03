In Italien wächst die Sorge um eine Gruppe, die in den vergangenen Wochen schier Unmenschliches geleistet hat und weiter leisten muss: um Ärzte und Krankenpfleger und all jene, die in den Spitälern bis an den Rand ihrer Kräfte arbeiten. Etwa 2000 von ihnen sind mittlerweile entweder infiziert worden oder unter Heimisolierung, schätzt der italienische Ärzteverband. Die Behörden kontrollieren streng die Einhaltung der drakonische Vorschriften zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie. Alleine bis Samstag wurden 7000 Italiener wegen Verstößen gegen die Quarantäne angezeigt.