Österreich als Haupt-Quell-Land

Die dänischen und norwegischen Gesundheitsbehörden sehen Österreich als Haupt-Quell-Land. In Dänemark haben sich mit Stand Freitag 265 der 785 Erkrankten hierzulande angesteckt. Norwegen wies am Samstag 459 (von 907 Gesamtfällen im ganzen Land) erkrankte Österreich-Urlauber aus. In Dänemark erklärt man späte Testungen von Heimkehrern auch damit, dass am Rückreisetag (das war Samstag, der 8. März) Ischgl und andere Skiorte noch nicht als Hochrisikogebiete deklariert waren. In Schweden brachten (mit Stand Freitag) 18 Prozent der Infizierten - 137 von 775 - laut Gesundheitsbehörde die Erkrankung aus Österreich mit.