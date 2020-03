Alle drei Tage verdoppelt sich in Tirol die Zahl der Infizierten. „Das ist zu viel. Wir müssen das bremsen“, sind Gesundheits-LR Bernhard Tilg und Cornelia Lass-Flörl, Direktorin der Hygiene-Abteilung der Klinik, besorgt. Sie fürchten Engpässe in den Spitälern, wenn die Ausbreitung weiter so rasch fortschreitet. Die Ärztin Lass-Flörl richtet einen Appell an die Bevölkerung: „Bitte reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte, wie es die Fachleute sagen. Das gilt auch für die Jugend, die vielleicht nicht schwer krank wird, aber ein idealer Virus-Überträger ist.“ Es drohe der Kollaps des Gesundheitssystems.