Japan hält trotzt der Coronavirus-Pandemie und der Absage zahlreicher anderen Sportveranstaltungen weltweit an der Austragung der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio fest. „Wir werden die Ausbreitung der Infektion überwinden und die Olympischen Spiele wie geplant problemlos ausrichten“, sagte Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Samstag.