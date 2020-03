Für die Wien-Wahl warnt die SPÖ vor einer türkis-grün-pinken Mehrheit an Ludwig vorbei. Was wäre nach 101 Jahren rotes Wien so schlimm an einer Veränderung?

Das ist auch so eine köstliche Metapher. Man braucht sich nur anschauen, was aus Wien geworden ist. Ich zitiere ja nicht rasend gerne den „Kaiser“ vom ORF, aber als der Strache bei ihm war, hat er zu ihm gesagt: Wien ist doch an erster Stelle der lebenswertesten Städte und das wollen Sie ändern? Das ist ein ziemlich gutes Bild.