Jene 50-jährige Flachgauerin, die am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, arbeitet im Seniorenhaus in Hallwang, allerdings nicht im Pflegebereich. Jene Arztpraxis in der der Abstrich für den Test genommen wurde, bleibt daher voraussichtlich bis zum 26. März geschlossen, denn auch der Arzt befindet sich in häuslicher Quarantäne.