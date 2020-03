Überschattet wurde die erste Etappe am Freitag von einem schweren Brand am Ford von Esapekka Lappi. Das Auto des Finnen brannte am Ende der siebenten Sonderprüfung völlig aus. Die achte Wertungsprüfung musste daher sogar abgesagt werden. Lappi bemerkte das Ausmaß des Feuers vorerst nicht und fuhr weiter. „Das Wichtigste ist, dass alle sicher und unverletzt sind“, erklärte sein Teamchef Richard Millener.