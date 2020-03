Frankreichs Innenminister hatte nach dem Telefonat via Twitter erklärt, dass er gemeinsam mit Seehofer eine europäische Koordinierung der Kontrollen an den Außengrenzen des Schengenraums fordere. Über die Situation an der deutsch-französischen Grenze sei man miteinander im Gespräch, so Castaner. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich am Freitag gegen einseitige Einreisestopps oder Grenzkontrollen in der EU ausgesprochen und nur Gesundheitschecks an den Grenzen befürwortet. Doch riegeln inzwischen etliche der 27 EU-Staaten ihre Grenzen ab. Deutschland lässt verstärkt kontrollieren, unter anderem in Baden-Württemberg an der Grenze zu Frankreich.