„Es werden alle Bürgerinnen und Bürger ersucht, die persönliche Kontaktaufnahme mit Polizeidienststellen auf ein Mindestmaß zu reduzieren bzw. Anliegen soweit als möglich telefonisch oder elektronisch zu erledigen“, hieß es in der Aussendung. Der Parteienverkehr soll auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Dabei soll überdies Bedacht genommen werden, den persönlichen Kontakt zwischen Polizisten und Bürgern so weit als möglich zu vermeiden - „zur Aufrechterhaltung der exekutiven Einsatzfähigkeit“, wie es hieß. Also um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren.