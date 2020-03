Erster Titel seit 1990?

Besondere Brisanz bekäme in diesem Fall aber die Titelfrage. Wird der bisherige Stand gewertet? Dann stünde Liverpool als (klarer) Meister fest. Nachdem die „Reds“ aber rechnerisch noch einholbar sind, zweifeln Experten an der Tragfähigkeit eines derartigen Beschlusses. Sollte die laufende Premier-League-Saison also gar nicht gewertet werden, wäre es für Liverpool besonders tragisch. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Verfolger Manchester City bei einem Spiel mehr 25 Punkte. Der erste Meistertitel seit 1990 ist so gut wie fix. Aber Corona könnte zum Spielverderber werden ...