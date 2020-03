Model Heidi Klum liegt mit erkältungsähnlichen Symptomen im Bett. Sie fühle sich nicht gut, so die 46-Jährige am Freitag in einem kurzen Video in einer Instagram Story, im Bett liegend. Sie habe nicht zur Aufzeichnung der US-Castingshow „America‘s Got Talent“ gehen können, wo Klum als Jurorin mitwirkt. Sie wolle niemanden bei der Arbeit anstecken.