Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Samstagvormittag dringend dazu aufgerufen, dass alle Österreicher, die seit dem 28. Februar in den nun isolierten Gebieten in Tirol und Kärnten waren, sich selbst unter Quarantäne stellen. Das gelte auch, wenn derzeit keine Symptome spürbar sind. Die Kontaktpersonen jener Menschen, die sich in den isolierten Orten im Paznauntal oder in St. Anton am Arlberg aufgehalten hatten,sind wiederum von der freiwilligen Quarantäne nicht betroffen, wurde im Laufe des Samstagnachmittags präzisiert.