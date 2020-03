An der Grenze in Arnoldstein werden alle Verkehrsteilnehmer gestoppt und kontrolliert. Für den Grenzübergang in Thörl-Maglern - für die Zeit von 21 bis 6 Uhr in der Früh - ist ebenfalls eine Sperre aufrecht. Komplett gesperrt sind die Übergänge am Nassfeld und am Plöckenpass.