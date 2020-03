Einige Kirchen in Rom nach Papst-Kritik wieder geöffnet

Nach Kritik von Papst Franziskus sind einige Kirchen in Rom wieder geöffnet. Er habe nach einem weiteren Treffen mit dem Papst entschieden, einige Kirchen in der italienischen Hauptstadt trotz der Coronavirus-Pandemie wieder zu öffnen, teilte Kardinalvikar Angelo De Donatis am Freitag mit. Einige kleine Kirchen in Rom sollen den Gläubigen daher wieder offen stehen. Für Touristen bleiben aber alle Kirchen geschlossen. Der Papst hatte zuvor in einer Messe im Hinblick auf die Kirchenschließungen gesagt, dass „drastische Maßnahmen nicht immer gut“ seien.