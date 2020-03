Drei beschädigte Fahrzeuge, zwei Alkolenker und ein Verletzter: Das ist die Bilanz einer Unfallverkettung in der Nacht auf Samstag auf der B99. Ein 45-jähriger Ungar aus Wagrain kam auf der B99 wegen eines Reifenschadens von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Leitschiene. Daraufhin rief er einen 23-jährigen Hüttauer zur Hilfe, der seinen Pkw abschleppen sollte. Als die beiden mit der Bergung beschäftigt waren, krachte ein 40-jähriger Pongauer mit hoher Geschwindigkeit in das Unfallauto und schleuderte dieses gegen den Wagen des Hüttauers. Der 23-Jährige wurde dabei verletzt, eine Alko-Test konnte daher nicht vor Ort durchgeführt werden. Bei den Unfalllenkern sah dies anders aus: Der Ungar hatte 1,08 Promille und der 40-Jährige 2,04 Promille.