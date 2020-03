Großteil der Gäste aus isolierten Orten abgereist

Am Freitag hatte die Regierung beschlossen, zwei besonders vom Coronavirus betroffene Tiroler Gebiete für zwei Wochen unter Quarantäne zu stellen. Im Paznauntal liegen Tourismus-Hotspots wie Ischgl und Galtür, isoliert wird auch St. Anton am Arlberg. In diesen Gebieten stehen die Bewohner ab Montag in häuslicher Absonderung, Urlauber wurden gebeten, sich so schnell wie möglich nach Hause zu begeben.